EU-Gipfel: Verhandlungen über Knackpunkte gleich zu Beginn

➤ "De Standaard" (Brüssel):

"Die sparsamen Niederländer bleiben die größten Quertreiber. (...) Mark Rutte ermöglicht jedoch einen kleinen Verhandlungsspielraum. Obwohl es grundsätzlich bei Krediten bleiben soll, schließt der Ministerpräsident Zuschüsse nicht völlig aus. Aber er knüpft sie sehr wohl an strenge Bedingungen. Die Niederlande könnten Subventionen nur zustimmen, wenn die Empfängerstaaten ihre Wirtschaft strukturell reformieren.

Wenn diese Reformen ungenügend sind, sollen sie nur Kredite erhalten können. Rutte will also, dass alle Mitgliedstaaten so gut regiert werden wie die Niederlande. Damit begibt er sich auf besonders dünnes Eis. Denn das riecht nach Einmischung in die internen Angelegenheiten anderer Länder."

➤ "Le Figaro" (Paris):

"Ein nicht erwarteter Kandidat hat (die deutsche Kanzlerin) Angela Merkel in der Rolle des Bösewichts in Europa ersetzt. Der bescheidene niederländische Regierungschef Mark Rutte, der seinen Bürgern nahe ist und jeden Tag ins Büro radelt, ist der neue 'Monsieur Non' [so im Original] des Kontinents. Er facht das Feuer der Spaltung an - in einer (Europäischen) Union, die vom Gift der Einstimmigkeitsentscheidungen zermürbt wird, während Einheit angebracht wäre.

➤ "La Repubblica" (Rom):

"Italien könnte nicht schlechter vorbereitet sein für den europäischen Gipfel (...). Der Zusammenstoß dürfte sehr hart werden, und wir gehen mit gefesselten Händen in ihn hinein. Die dramatischen Bilder der Särge, die in Bergamo auf Militärlastwagen verladen wurden, hatten Europa angerührt und eine Solidaritätsbewegung in Frankreich und Deutschland ausgelöst. Aber die Regierung und die politische Klasse haben alles getan, um die Chance zu schwächen, von einer Position zu verhandeln, die zwar nicht von Stärke, aber doch zumindest von Beständigkeit und Glaubwürdigkeit geprägt ist.

(...) Italien ist das einzige Mitglied, das Brüssel noch nicht über sein Programm informiert hat, weil es den zeitlich noch nicht absehbaren Weg durchs Parlament abwarten will."

➤ "Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Der Streit um das mehrjährige EU-Budget war bereits vor dem Virus im Gang. Mit dem Austritt Großbritanniens ist ein Loch entstanden, den Gürtel enger zu schnallen wäre da natürlich gewesen. Aber die Nettoempfänger wollten kein Geld verlieren. Die Sparsamen Vier - Schweden, die Niederlande, Dänemark und Österreich - sagen dagegen Nein dazu, höhere Beiträge zu zahlen.

(...) Die Coronakrise erfordert ohne Zweifel, dass EU-Ländern ausgeholfen wird. Solidarität ist wichtig. Der Aufbau des Wiederaufbaufonds ist aber mit ernsthaften Problemen behaftet. Die französisch-deutsche Ambition ist vor allem, Italien zu retten, einen Riesen in der Eurozone mit gewaltigem Schuldenberg. Italien und andere Mittelmeerländer weigern sich, Bedingungen für die EU-Zuwendungen zu akzeptieren.