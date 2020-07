US-Bürgerrechtler John Lewis im Alter von 80 Jahren gestorben

Washington – Der amerikanische Bürgerrechtler und Kongressabgeordnete John Lewis ist am Freitag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, würdigte ihn in einer am Abend verbreiteten Erklärung als "Titan der Menschenrechtsbewegung", der Zeit seines Lebens Entschlossenheit, Mut und moralische Führungsqualität gezeigt habe.