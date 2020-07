"Gruppe junger Leute" soll hinter Hackerangriff auf Twitter-Konten stecken

San Francisco – Hinter dem Hackerangriff auf Twitter-Konten von Prominenten wie Ex-US-Präsident Barack Obama und Tesla-Chef Elon Musk steht laut US-Medienberichten offenbar weder ein ausländischer Staat noch eine professionelle Hacker-Bande. Wie die New York Times am Freitag berichtete, handelt es sich bei den Tätern vielmehr um eine "Gruppe junger Menschen", die sich im Internet kennengelernt haben sollen.

Der großangelegte Hackerangriff hatte den Kurzbotschaftendienst am Mittwoch in den Ausnahmezustand versetzt. Die New York Times sprach dem Bericht zufolge mit vier an dem Hackerangriff beteiligten Menschen. Einer von ihnen gab demnach an, noch bei seiner Mutter zu leben. Die Idee zu dem Twitter-Angriff kam den jungen Leuten demnach während eines lockeren Chats auf der Gamer-Plattform Discord.