Haiming – Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Nacht auf Samstag mehrere Verkehrszeichen an der Ötztalbundesstraße mit Farbspray. Dadurch entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizeiinspektion Oetz (Tel.: 059133/7106) bittet um Hinweise. (TT.com)