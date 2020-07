Vandalismus in Reutte: Polizei ertappte 22-Jährigen auf frischer Tat

Reutte – Beim Besprühen einer Unterführung mit Farbspray erwischte die Polizei in der Nacht auf Samstag einen 22-Jährigen in Reutte. Zusätzlich zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wird der Mann auch wegen Übertretung nach dem Waffengesetz angezeigt. Obwohl gegen ihn ein Waffenverbot besteht, führte er in seinem Auto eine verbotene Waffe (getarntes Messer) mit. (TT.com)