Auto kollidierte mit der Zillertalbahn: Zwei Verletzte in Schlitters

Schlitters – Ein Auto kollidierte am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Schlitters mit einer Garnitur der Zillertalbahn. Am Steuer des Wagens saß ein 79-Jähriger. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.