Schönberg – Gegen 13.40 Uhr fuhr am Samstag ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Brennerstraße in Richtung Süden. In einer Rechtskurve stürzte er plötzlich. Der Österreicher rutsche gegen ein entgegenkommendes Auto und die Leitplanke. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)