Tiroler Masken-Produzenten: Das große Nähen stottert

Die Firma Nova in Terfens, die auf die Herstellung von Paragleitern spezialisiert ist, stellte kurzfristig auf die Erzeugung von Masken und Schutzanzügen um. Wie Vertriebsleiter Wolfgang Lechner erklärt, konnten 40.000 bis 50.000 Masken verkauft werden. „Natürlich haben wir damit bei Weitem nicht so viel verdient wie mit unserem Kerngeschäft, aber das hat uns geholfen, besser durch die Krise zu kommen.“ Er gehe davon aus, dass die Nachfrage nach einer derzeitigen Flaute wieder ansteigen werde.

Laut Thomas Fuchs vom Verein „Perspektive für Kinder“ wurden bisher 2500 Masken von 20 Ehrenamtlichen aus ugandischen Stoffen genäht, drei Frauen lieferten die Masken teils mit dem Rad in Tirol aus. „Der Erlös fließt in unsere Covid-19-Maßnahmen nach Uganda. Hunger und fehlende medizinische Versorgung sind dort ein Todesurteil. Mit dem Erlös konnten wir unter anderem Lebensmittel sowie Hygieneartikel liefern.“ Man habe zudem ein Netzwerk in Tirol aufgebaut, auf das man zurückgreifen könne.