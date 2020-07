Wacker hadert nach 3:4 in Ried: „Du musst halt aus zwei Metern das Tor treffen“

Innsbruck – „Oasch“ gehe es ihm, „auch am Tag danach“, redete der Wacker-Coach am Samstag nach einer kurzen Nacht gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Du kannst den Plan nicht besser umsetzen und du kannst in Ried gar nicht viel besser spielen. Aber wir müssen halt in der Lage sein, aus zwei Metern auch einmal das Tor zu treffen.“