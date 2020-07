EU-Gipfel: Othmar Karas fordert ein "Ende der Show"

© via www.imago-images.de

Brüssel – EU-Ratspräsident Charles Michel hat zum Auftakt des dritten Gipfeltages in Brüssel die Beratungen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fortgesetzt. Dies teilte ein Sprecher von Michel Sonntagfrüh mit. Der Gipfel soll in großer Runde wieder zu Mittag zusammentreten.

Merkel und Macron hatten bis in die Nacht noch mit den Vertretern der Nettozahler-Allianz der "Sparsamen Vier" beraten, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Merkel hatte am Sonntag zwar "viel guten Willen" der Gipfelteilnehmer festgestellt, aber angesichts der vielen unterschiedlichen Positionen nicht ausgeschlossen, dass der Gipfel ohne Ergebnis endet. Macron hält einen Kompromiss für "noch möglich".

Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Finnland wollten aber weitere Kürzungen bei den Zuschüssen im Corona-Hilfsfonds, hieß es von französischen Diplomaten in der Nacht auf Sonntag.

Merkel und Macron hätten solchen "fehlenden europäischen Einsatzwillen" nicht akzeptieren können und "nach mehreren Kompromissversuchen" das Treffen gemeinsam verlassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schrieb danach auf Twitter von einem "langen Tag der Verhandlungen". Es habe "Bewegung in die richtige Richtung" gegeben, es sei "aber morgen noch ein langer Weg zu gehen", um eine Einigung zu finden.

Der Gipfel hätte eigentlich bereits am Samstag enden sollen. Wegen einer Reihe noch offener Streitpunkte soll das Treffen nun aber am Sonntagmittag (12 Uhr) in großer Runde fortgesetzt werden. Schon davor wird es aber weitere Sondierungsgespräche geben.