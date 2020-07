Nervenprobe beim EU-Gipfel: Scheitern oder Durchbruch?

Brüssel – Der Streit der EU-Staaten über das milliardenschwere Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise hat sich am Sonntag zur Geduldsprobe ausgewachsen. An Tag drei des Sondergipfels in Brüssel rangen Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs Stunde um Stunde in Vorgesprächen um die Eckpunkte einer Lösung. Die eigentliche große Verhandlungsrunde der 27 Staaten wurde immer wieder hinausgeschoben.

Eigentlich sollte der am Freitag begonnene Gipfel nur zwei Tage dauern, doch bis Samstagabend gelang keine Einigung auf das Haushalts- und Krisenpaket. Es besteht aus einem schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro und dem neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen von mehr als 1000 Milliarden Euro.

Ursprünglich hätte der Gipfel um 16.00 Uhr wieder in großer Runde zusammentreten sollen, doch dies verzögert sich weiter. Der Gipfel werde nicht vor 17.30 beginnen, teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel, Barend Leyts, auf Twitter mit.

Merkel hatte schon zu Beginn des Tages auch einen Misserfolg nicht ausgeschlossen. "Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen", sagte die CDU-Politikerin am Sonntagmorgen in Brüssel. Der französische Präsident Emmanuel Macron äußerte sich ähnlich, drang aber wie Merkel auf einen Durchbruch. Unterhändler schätzten die Chance auf 50 Prozent. Die Gespräche seien schwierig, hieß es aus der französischen Delegation.

Wir stehen vor einer gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Krise. Deshalb werden wir weiterkämpfen. Emmanuel Macron

"Bewegung in die richtige Richtung"

Nach Angaben von französischen Diplomaten sind Deutschlands Merkel und Macron bereit, statt der geplanten 500 Milliarden Euro nur 400 Milliarden Euro für nicht zurückzahlbare Zuschüsse aus dem mit 750 Milliarden Euro dotierten Aufbaufonds einzuplanen.

Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Finnland wollten aber weitere Kürzungen bei den Zuschüssen im Corona-Hilfsfonds, hieß es von französischen Diplomaten in der Nacht auf Sonntag.

Merkel und Macron hätten solchen "fehlenden europäischen Einsatzwillen" nicht akzeptieren können und "nach mehreren Kompromissversuchen" das Treffen gemeinsam verlassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schrieb danach auf Twitter von einem "langen Tag der Verhandlungen". Es habe "Bewegung in die richtige Richtung" gegeben, es sei "aber morgen noch ein langer Weg zu gehen", um eine Einigung zu finden.

Der Gipfel hätte eigentlich bereits am Samstag enden sollen. Wegen einer Reihe noch offener Streitpunkte soll das Treffen nun aber am Sonntagmittag (12 Uhr) in großer Runde fortgesetzt werden. Schon davor wird es aber weitere Sondierungsgespräche geben.

"Beendet die Show"

Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas hat die europäische Staats- und Regierungschefs am dritten Tag der Verhandlungen über das Corona-Wiederaufbaupaket aufgerufen, die "Show" zu beenden. "Jeder weiß, dass die Zeit drängt und was zu tun ist", twitterte der Vizepräsident des Europaparlaments am Sonntagvormittag.

"Es ist keine Frage der Fakten und der Herausforderungen. Die Runde ist gespalten in: Fakten versus Taktik, Verantwortung versus Show, Rechtsstaatlichkeit versus Missbrauch, Zukunft versus Populismus", kritisierte er. "Welche EU wollen wir? Beendet die Show!", lautet sein Appell.

"Rutte verteidigt seine Euros"

Die französische EU-Abgeordnete und frühere Europaministerin Nathalie Loiseau (LREM) warf den Niederlanden am Sonntag auf Twitter Egoismus vor. "Rutte verteidigt seine Euros, Merkel und Macron verteidigen Europa", schrieb sie. Man werde sich jetzt verstärkt um die Blockierer kümmern.

Rutte hält indessen eine Einigung weiter für möglich. "Ich denke, dass es möglich ist, aber es gibt noch große Fragen bei der Rechtsstaatlichkeit, dem Verhältnis von Zuschüssen und Krediten sowie der Höhe der Rabatte." Viele Dinge müssten noch geregelt worden, noch seien die unterschiedlichen Positionen nicht überwunden.