Gehäutete Katzen in Graz: Keine Hinweise auf die Täter

Graz – Im Fall der beiden gehäuteten Katzen in Graz hat es am Sonntag noch keine Hinweise auf den oder die Täter gegeben. Nach Angaben der Polizei trafen zwar mehrere Hinweise ein, bisher gab es aber keine brauchbare Spur. Für Beobachtungen, die zur Ergreifung des Täters führen, wurden mittlerweile von Tierschutzstadtrat Mario Eustacchio (FPÖ) und Privatpersonen Belohnungen ausgesetzt.

Innerhalb von nur einer Woche wurden im Grazer Stadtgebiet zwei gehäutete Katzen aufgefunden. Eine wurde vorigen Sonntag (12. Juli) am Griesplatz entdeckt, sie lebte noch, musste aber eingeschläfert werden. Das zweite Tier wurde Samstag (18. Juli) früh von einer Passantin im Bezirk St. Peter in der Petrifelderstraße tot aufgefunden. Ihr war der Bauch aufgeschnitten worden, das abgezogene Fell hing noch am Körper.