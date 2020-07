Lenker ohne Führerschein wurde bei Kontrolle in Schwaz handgreiflich

Schwaz – Eine ganz normale Verkehrskontrolle artete am Samstagabend in Schwaz in ein wildes Handgemenge aus. Gegen 22.50 Uhr hielt eine Streife einen 28-Jährigen Lenker an. Wie sich herausstellte hatte der Österreicher keinen Führerschein. Einer der Polizisten nahm dem Mann daraufhin den Autoschlüssel ab.