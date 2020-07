Einbrecher erbeuteten in Gries Geldtaschen mit rund tausend Euro

Gries im Sellrain – Einbrecher gelangten am Wochenende über ein gekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus in Gries im Sellrain. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter zunächst erfolglos versucht, über die Haus- bzw. Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Demnach ist die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 18.15 Uhr, passiert.