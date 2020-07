Tennis-Pendler Kopp nimmt in Wels den Hattrick ins Visier

Am Sonntag schloss Kopp die Autotüre aber nicht mit dem Ziel Seefeld, in das er „viel zu oft gefahren ist, um das nachzählen zu können“. Dieses Mal ging es nach Wels. Dort beginnt am Montag Teil drei der ÖTV Challenge Series, einer verbandsinternen Turnierreihe, die zu Corona-Zeiten ins Leben gerufen wurde, damit die Spieler Praxis sammeln können. Bei den ersten beiden Turnieren hieß der Sieger Sandro Kopp. Und geht es nach der Nummer elf im ÖTV (801. im ATP-Ranking), soll das auch in Wels so sein.