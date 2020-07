Zuletzt stark gelockerte Maskenpflicht vor dem Comeback

Wien – Am 6. April war das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in heimischen Super- und Drogeriemärkten zur Pflicht erklärt und später auf andere Bereiche ausgeweitet worden. Mit 15. Juni fiel das Gebot zur Maske in der Öffentlichkeit großteils wieder. Nach den zuletzt stetig steigenden Infiziertenzahlen steht die Wiederkehr einer ausgeweiteten Maskenpflicht womöglich vor der Tür.

Obligatorisch sind Masken seither nur mehr in bestimmten Bereichen, wie in Spitälern, Arztpraxen und Apotheken, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (außer am Sitzplatz) sowie bei Demonstrationen und bei Dienstleistern wie Friseuren, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Zusätzlich wurden zuletzt vermehrt regionale Sonderregelungen eingeführt: in der Stadt Salzburg etwa in stark frequentierten Amtsgebäuden, in den beiden Wiener Neustädter Rathäusern, in touristischen Hotspots in Kärnten am Abend, auf Märkten in Klagenfurt sowie in ganz Oberösterreich an öffentlichen Orten wie Lokalen und Geschäften.