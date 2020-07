Österreich unterstützt Palästina-Flüchtlinge mit 8,1 Millionen Euro

Ein entsprechende Vereinbarung zur Unterstützung des UNRWA-Gesundheitsprogramms unterzeichneten am Montag die Leiterin der österreichischen Vertretung in Ramallah, Astrid Wein, und UNRWA-Kommunikationsdirektor Sami Mshasha in Ostjerusalem. Das teilte die Austrian Development Agency, die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, in einer Aussendung mit.