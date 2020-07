WSG-Präsidentin Langes: „Für Mattersburg traurig, für uns eine große Chance"

Die Bewegungen um den SV Mattersburg verfolgt WSG-Präsidentin Diana Langes derzeit in Spanien: „Wenn wir wirklich die Bundesliga halten, wäre es für Mattersburg traurig, aber für uns eine große Chance“, meldete sie sich zu Wort. Auch Corona mache derzeit alles „bizarr und ungewiss“. Luftschlösser will auch das WSG-Oberhaupt unter spanischer Sonne keine bauen, man habe so oder so (Liga eins oder zwei) „einiges vor“. Der Traum von der Fußball-Bundesliga, darin inkludiert ein eigenes Stadion in Wattens (Trainingsgelände befindet sich schon in Umsetzung), lässt sich diesen Sommer jetzt vielleicht doch fortsetzen. Weil sowohl Ligazugehörigkeit wie Heimstadion (in Liga zwei sicher das Gernot-Langes-Stadion) unklar sind, bleiben Personalabschlüsse wie Aboverkauf vorerst noch aus. Die WSG darf aber wieder erstklassig träumen.