Tödlicher Bergunfall eines Sechsjährigen in OÖ: Anklage gegen Mutter

St. Lorenz am Mondsee – Nach dem tödlichen Absturz eines Sechsjährigen von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) Ende Februar hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die Mutter erhoben. „Das Kind war nicht durchgehend fachmännisch gesichert", bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Christoph Weber einen Bericht der Kronen Zeitung am Dienstag.