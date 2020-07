Julia Roberts und Denzel Washington drehen Drama für Netflix

Los Angeles – Netflix bringt zwei Hollywood-Größen nach über 25 Jahren wieder für Filmdreharbeiten zusammen: Julia Roberts (52) und Denzel Washington (65) sollen für das Drama "Leave the World Behind" gemeinsam vor der Kamera stehen. Das berichtete das US-Branchenportal Hollywood Reporter. Das bisher letzte Mal hatten die Schauspieler zusammen 1993 für den Film "Die Akte" (engl. "Pelican Brief") gedreht.