Nachfolger für „Game of Thrones": „House of the Dragon" ist in der Mache

Der Hype um „Game of Thrones" war enorm. Und so brach die Fantasy-Serie alle Rekorde. 2019 war jedoch Schluss – mit einem für viele Fans unbefriedigenden Ende. Aber vielleicht gibt es nun schon bald Ersatz und Entschädigung. Die Arbeiten an einem Nachfolger namens „House of the Dragon" haben begonnen.