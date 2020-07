Swarovski baut in Wattens weitere 1000 Stellen ab

Wattens – Wie schon mehrfach berichtet, bestätigt nun der neue Swarovski-Konzern-Chef Robert Buchbauer gegenüber der TT, dass in Wattens deutlich mehr Stellen abgebaut werden als die bisher bekannten 200. Heuer sollen demnach weitere 1000 Stellen gestrichen werden. Bis 2022 werde sich der Mitarbeiterstand dann noch einmal um 600 Stellen verringern.

Buchbauer, der vor kurzem Markus Langes-Swarovski an der Spitze des Konzerns nachfolgte schätzt, dass am Ende der Mitarbeiterstand in Wattens dann rund 3000 betragen wird. Derzeit sind in Wattens 4800 Mitarbeiter beschäftigt.

Das ist ein sehr schmerzlicher Schritt, aber notwendig um den Standort abzusichern. Robert Buchbauer (Swarovski-Konzern-Chef)

Noch seien viele Arbeiter bei Swarovski auf Kurzarbeit so Buchbauer und sprach von Umsatzeinbußen im heurigen Jahr von rund 35 Prozent auf unter zwei Milliarden Euro. Auch im kommenden Jahr sei aufgrund der Rezession noch nicht mit einem normalen Geschäftsjahr zu rechnen. Prognosen seien aber schwierig. Für die gekündigten Mitarbeiter werde es einen Sozialplan geben.

📽 Video | Swarovski baut weitere 1000 Stellen ab

Die verschiedenen Geschäftsfelder des Konzerns würden zusammengeführt. Künftig laufe alles unter der Marke Swarovski. Zudem soll noch im Herbst der Beschluss gefasst werden, dass der Konzern zu einer nicht börsennotierten Aktiengesellschaft umgewandelt wird.

Land kündigt "entsprechende Maßnahmen" an

Dem Land Tirol macht der massive Stellenabbau bei Swarovski "große Sorgen". Die Ankündigung sei "äußerst bedrückend", sagte Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) und kündigte an, dass das Land "im Rahmen seiner Möglichkeiten entsprechende Maßnahmen" setzen werde.

Die betroffenen Mitarbeiter sollen bestmöglich unterstützt und "in dieser schwierigen Situation nicht alleine gelassen" werden. Nach Bekanntwerden des Abbaus von 200 Mitarbeitern im Juni hatte die Landesregierung angekündigt, im Sommer eine weitere Unternehmensstiftung zu beschließen, an der sich das Land Tirol mit 200.000 Euro beteiligen werde.

Kritik von Dornauer an Swarovski und Schwarz-Grün

Unterdessen übte SPÖ-Chef Georg Dornauer erneut heftige Kritik am Kristallkonzern. Er schloss sich der Forderung des ÖGB an, dass Swarovski Millionen an Geldern für die Kurzarbeit zurückzahlen müsse. Scharf schoss Dornauer auch gegen die schwarz-grüne Landesregierung. "Die von Landeshauptmann Günther Platter angekündigten Gespräche der Landesregierung mit der Konzernleitung haben keinerlei Verbesserung für die Betroffenen gebracht. ÖVP und Grüne haben einen weiteren Kniefall vor dem Großkapital hingelegt", erklärte der SPÖ-Vorsitzende.

Der stellvertretende Tiroler ÖGB-Landesvorsitzende Robert Koschin legte am Dienstag nach. Er forderte vom Konzern die Rückzahlung sämtlicher erhaltener Kurzarbeitsmillionen an das AMS. Die Ankündigung von Swarovski, Mitarbeiter abzubauen und dann noch die öffentliche finanzielle Unterstützung der Steuerzahler in Anspruch zu nehmen, sei besonders verwerflich.

