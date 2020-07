Swarovski streicht in Wattens heuer 1200 Stellen

Wattens – Wie schon mehrfach berichtet, bestätigt nun der neue Swarovski-Konzern-Chef Robert Buchbauer gegenüber der TT, dass in Wattens deutlich mehr Stellen abgebaut werden als die bisher bekannten 200. Heuer sollen demnach weitere 1000 Stellen gestrichen werden. Bis 2022 werde sich der Mitarbeiterstand dann noch einmal um 600 Stellen verringern.

Buchbauer schätzt, dass am Ende der Mitarbeiterstand in Wattens dann rund 3000 betragen wird. Derzeit sind in Wattens 4800 Mitarbeiter beschäftigt.