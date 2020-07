49-Jähriger bei Sturz in Baugrube in Grän schwer verletzt

Grän – Ein Bauarbeiter ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Grän schwer verletzt worden. Der 49-Jährige war auf einer Baustelle damit beschäftigt, mit einem Baukran Schalungselemente zu setzen, als ein Bauteil wegrutschte. Der Mann stürzte samt dem Bauteil in die etwa drei Meter tiefe Baugrube und zog sich dabei schwere Verletzungen an der Schulter zu. Seine Kollegen leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschraube ins Krankenhaus Reutte geflogen. (TT.com)