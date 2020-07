Umfrage: Corona-Katzenjammer unter heimischen KMU

Das Ergebnis des Creditreform Klimabarometers für das Frühjahr 2020 liegt mit plus 5,5 Punkten deutlich – und zwar um 17,0 Zähler – unter dem Vorjahreswert (plus 22,5 Punkte). Das Ergebnis kommt aus den Einschätzungen der Befragten zum eigenen Betrieb, zur eigenen Branche sowie zur konjunkturellen Lage allgemein zustande.

In allen vier Hauptwirtschaftsbereichen brach der Index im Jahresvergleich ein. Nur der Bau kam relativ unbeschadet über die tiefste Coronakrise. Hier verlor der Index nur 7,6 Zähler und erzielte mit plus 21,9 Punkten (Vorjahr: plus 29,5 Punkte).