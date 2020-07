Sommerlust & Naturerlebnis in Bad Hall

Unbekümmertes Urlaubsfeeling genießen und die „grüne Lunge“ zum Entschleunigen und Kraft tanken nutzen. Ganz nach dem Motto „Gesundheit kann man einatmen“ wird hier in Bad Hall der bewusste Aufenthalt im Wald wahrlich zelebriert. Von unberührter Natur umgeben, erlebt man im Tal der Bienen oder in der Sulzbach Au die Stille als perfekten Gegenpol zum hektischen Alltag. Begleitet von den Coaches des Gesundheitshotels profitiert man bei der Interaktion zwischen Mensch und Natur, dem Waldbaden, von den vielen positiven Effekten. Erleben Sie den Wald mit allen Sinnen und gehen Sie auf Tuchfühlung mit den grünen Riesen in unserem Park.