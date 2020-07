Telemedizin für Bauern und Selbstständige kommt

Wien – Während für Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) die telefonische Krankmeldung ohne Arztbesuch wieder eingestellt wird, können Selbstständige und Bauern künftig auf Kassenkosten mit ihrem Arzt per Telefon oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln in Kontakt treten. Die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) teilte mit, noch in diesem Monat mit der "Teleordination" zu starten.