2019 siedelten sich mehr deutsche Firmen in Österreich an

Wien – Die zum Wirtschaftsministerium gehörende Betriebsansiedlungsagentur ABA hat voriges Jahr 462 ausländische Firmen bei ihrer Ansiedlung in Österreich betreut, um 30 Prozent mehr als 2018, wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch mitteilte. Voriges Jahr sei mit den Ansiedlungen eine Investitionssumme von 1,85 Mrd. Euro verbunden gewesen, und 4.896 Jobs seien geschaffen worden.

"Ein ähnliches Jahresergebnis wird es in naher Zukunft sicher nicht geben, dafür hat die internationale Coronakrise den Wirtschaftsstandort Österreich zu hart getroffen", so die Ministerin. Die ABA solle nunmehr gezielt Betriebe ansprechen, die für Versorgung Österreichs in Krisenzeiten sowie für den Standort wichtig seien, es gehe mehr um Qualität als um Quantität.