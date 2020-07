Rom und Madrid stemmen sich mit EU-Milliarden gegen Corona-Absturz

Rom/Madrid (dpa) - Als strahlender Held wurde Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez mit Applaus von seinen Kabinettsmitgliedern empfangen, als er vom EU-Marathongipfel nach Madrid zurückkehrte. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kam im Gesicht übermüdet, politisch aber gestärkt zu Hause wieder an. Die Erleichterung in Madrid und Rom über die Milliarden aus Brüssel für die Rettung der beiden durch die Corona-Pandemie wankenden größten Volkswirtschaften des Südens ist verständlich.

Italien feiert sich als Super-Gewinner. Nach eigenen Angaben sollen knapp 209 Milliarden Euro aus Brüssel fließen. Doch echte Euphorie sieht anders aus. Mindestens drei Gründe bremsen die Vorfreude in dem 60-Millionen-Einwohner-Land: die Wartezeit, die populistischen Attacken der rechten Opposition um Ex-Innenminister Matteo Salvini. Und die Frage, ob Rom bis Oktober einen konsistenten Plan zum Einsatz der Mittel zustande bringt.

Der Regierung in Rom bereitet vor allem der Zeitplan zur Auszahlung der EU-Hilfen Kopfschmerzen. Zeitungen, etwa "La Repubblica", rechneten vor, dass das Geld aus Brüssel frühestens im April 2021 fließen werde. Doch Italien braucht sofort Liquidität. Das Land schlitterte schon vor der Corona-Krise nahe am Null-Wachstum entlang. Dann kam die Pandemie. Conte habe das Finanzressort um eine Rechnung gebeten, was neue Staatsanleihen als Überbrückung kosten würden, hieß es. Minister verteilten schon "Vorschüsse". Denn 20 Milliarden Euro, oder zehn Prozent, dürften schon 2020 im Vorgriff ausgegeben werden.