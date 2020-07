Innsbrucker Stadtkoalition auf Kuschelkurs

Also tatsächlich alles happy peppy? Grüne, Für Innsbruck, SPÖ und ÖVP haben sich in den vergangenen Monaten laufend – in unterschiedlichsten Konstellationen – in die Haare bekommen. Zahlreiche Seitenhiebe wurden ausgeteilt, die Stimmung im Gemeinderat war oftmals hochexplosiv und immer wieder wurde der Eindruck erweckt, die Kommunikation der Koalitionsparteien laufe vor allem über das gegenseitige Ausrichten in den Medien. Und nicht zu vergessen: die Abwahl von Christine Oppitz-Plörer als Vizebürgermeisterin und ihre gleichzeitige Ernennung zur Stadträtin.