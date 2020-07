Liverpool siegte im Offensivspektakel: 5:3 gegen Chelsea

Liverpool – Der neue englische Fußballmeister Liverpool FC hat am Tag der Pokalübergabe noch einmal für ein Spektakel gesorgt. Der seit Wochen feststehende Premier-League-Titelträger gewann am Mittwoch gegen Chelsea FC mit 5:3 (3:1) und führt die Liga eine Runde vor dem Ende mit 96 Punkten an. Chelsea muss als Vierter weiter um die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison bangen.