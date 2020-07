Tuberkulose-Fall in Kufsteiner Bordell: Anrufe besorgter Freier

Kufstein – Das Telefon klingelte gestern mehrfach im Kufsteiner Bordell „Atlantis“– am Hörer waren besorgte Freier. Am Dienstagabend hatte das Land Tirol Kunden des „Saunaclubs“ aufgerufen, bei gesundheitlichen Problemen einen Lungenfacharzt zu kontaktieren. Eine Mitarbeiterin des Betriebs sei an einer offenen Tuberkulose erkrankt. Die Dame soll, wie berichtet, vom 3. bis 5. sowie am 7. Juli im Lokal gewesen sein.