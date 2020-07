Kärntner Bauer zog Schweinen Stacheldraht durch die Nase

Spittal an der Drau – Ein Fall von Tierquälerei auf einem Bauernhof in Oberkärnten hat am Donnerstag für Aufregung gesorgt. Wie der „Verein gegen Tierfabriken" (VGT) in einer Aussendung mitteilte, hatte ein Bauer seinen Schweinen Löcher in die Nasen gebohrt und einen Draht durchgezogen. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau bestätigte den Fall, der Mann muss mit einer Anzeige wegen Tierquälerei rechnen.