Waidring – Unbekannte brachen am Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Waidring ein – und das am helllichten Tag. Laut Polizei lag die Tatzeit zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr mittags. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer und stahlen einen dreistelligen Eurobetrag sowie Zigaretten. (TT.com)