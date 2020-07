Zehn Schafe in Kössen gerissen, vier verletzt, fünf Tiere der Herde fehlen

Kössen – Am Montag waren in Kössen und Walchsee bereits die Kadaver von fünf Schafen gefunden worden. Nun hat offenbar ein Wolf wieder eine Herde heimgesucht. Am Donnerstag wurden zehn gerissene Schafe gefunden. Ein weiteres Tier war so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Drei weitere Schafe wiesen Verletzungen auf. Fünf Tiere sind laut Aussendung des Landes noch abgängig.