Hofer-Chef: Corona-Krise heizt Preisschlacht im Handel weiter an

Wien, Sattledt – Die Corona-Krise heizt die Preisschlacht im heimischen Lebensmittelhandel weiter an. „Die Aktionitis ist fast schlimmer als sie vor drei, vier Monaten war", sagte Hofer-Chef Horst Leitner. Die Supermarktkette Spar hat in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Preisaktionen den Rewe-Konzern (u.a. Billa, Merkur) als Marktführer überholt.

Hofer-Chef Horst Leitner © HOFER KG

Der Großteil der Marktteilnehmer habe während des Corona-Lockdowns den Warenpreis nicht in den Vordergrund gestellt, so der Hofer-Generaldirektor. „Drei, vier Wochen später ist das Preisargument sehr wohl wieder in den Vordergrund gerückt." Durch weiteres Filialwachstum oder mehr Preisaktionen will der Lebensmitteldiskonter in Österreich jedoch nicht mehr Marktanteile dazugewinnen. Der Marktanteil schwankte in den vergangenen fünf Jahren zwischen 20,5 und 20,9 Prozent. Mit 530 Filialen und 12.000 Mitarbeitern machte Hofer im vergangenen Jahr hierzulande einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro.

Umsatzplus von rund 10 Prozent

Die coronabedingte Krise am Arbeitsmarkt schlägt sich schon merkbar in der Kauflust nieder. „Wir sehen, dass die Konsumenten zurückhaltend sind", sagte der Hofer-Chef. Vor allem ab der Mitte des Monats werde deutlich weniger eingekauft. Deswegen werde „der Preis weiterhin eine ganz große Rolle spielen". Im März und April verzeichnete Hofer aufgrund der Vorratskäufe ein Umsatzplus von rund 10 Prozent, im Gesamtjahr könnte das Erlösplus – im Rahmen des Marktwachstums – bei 4 bis 5 Prozent liegen.

Es gibt ein großes Interesse des Lebensmittelhandels, die Strukturen in Österreich zu erhalten. Hofer-Chef Horst Leitner

Die heimischen Bauern haben in der Vergangenheit mehrfach an den Lebensmittelhandel appelliert, es mit den Preisaktionen nicht zu übertreiben und faire Preise zu bezahlen. Der Spagat zwischen niedrigeren Preisen für die Konsumenten und höheren Preisen für die Erzeuger bringt den Handel oftmals in eine Zwickmühle. Man versuche, „immer den richtigen Kompromiss" zu finden, so Hofer-Chef Leitner.

Dafür zahle man den österreichischen Lebensmittelerzeugern höhere Preise als am Weltmarkt. Die „relativ guten regionalen Strukturen" bei Lebensmitteln hätten sich im März und April ausgezahlt, weil man trotz Hamsterkäufen eine sehr gute Warenverfügbarkeit gehabt habe.

10-prozentigen Gehaltszuschlag bezahlt

Sehr positiv sieht der Hofer-Generaldirektor die Koordinierung mit der türkis-grünen Regierung in der Corona-Krise. „Es war bis dato für den Lebensmittelhandel eine exzellente Zusammenarbeit." Man wusste beispielsweise zehn Tage vorher, dass die Maskenpflicht komme und habe sich entsprechend darauf vorbereiten können. Weiters hätten 60 Bundesheer-Mitarbeiter in mehreren Hofer-Lagern ausgeholfen und die Mitarbeiter entlastet.

Hofer hat den Mitarbeitern für die Mehrbelastung im März und April einen 10-prozentigen Gehaltszuschlag bezahlt. Die mehrwöchige temporäre Reduktion der Öffnungszeiten während des Corona-Lockdowns habe der Stimmung unter den Filialmitarbeitern „massiv gut getan", so Leitner. Auch die öffentliche Danksagung an die Beschäftigten im Handel habe positiv beigetragen. „Das Selbstverständnis unserer Mitarbeiter ist anders geworden."