Wanderer in den Allgäuer Alpen von Blitz getroffen

Weißenbach am Lech – Am Donnerstagnachmittag war ein 61-Jähriger am Roßzahn in den Allgäuer Alpen unterwegs. Auf etwa 2100 Metern wurde der Wanderer plötzlich von einem Blitz getroffen. Durch die Wucht stürzte der Deutsche einige Meter ab. Er erlitt eine Kopfverletzung.