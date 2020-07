Bäuerin auf Weide in Brandenberg von Jungrind attackiert

Brandenberg – Ein Jungrind ging am Donnerstag in Brandenberg auf eine Bäuerin los wollte nicht mehr von ihr ablassen. Laut Polizei war die 69-Jährige gegen 9.20 Uhr bei einer Weide nahe der Gufferthütte gegangen, um Kühe einzutreiben. Ein Jungrind war in der Nacht aus der eingezäunten Weide ausgebüchst. Als die Einheimische versuchte, das Tier zurückzutreiben, ging dieses ohne erkennbaren Grund auf sie los.