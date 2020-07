E-Bike-Lenker bei Musau von Auto erfasst und schwer verletzt

Musau– Am Donnerstagnachmittag war ein 78-Jähriger mit einem E-Bike auf dem Radweg neben der L96 von Pflach nach Vils unterwegs. In Roßschläg wollte der Deutsche dann auf die Landesstraße auffahren. In dem Moment kam eine 80-Jährige mit ihrem Wagen angefahren, die ebenfalls in Richtung Vils unterwegs war.