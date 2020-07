Flugmanöver misslang: Gleitschirmpilot blieb in Westendorf in Baum hängen

Westendorf – Ein 46-Jähriger startete am Donnerstag von der Choralpe in Westendorf mit seinem Gleitschirm. Er wollte vom sogenannten Nordstartplatz zum Landeplatz bei der Talstation fliegen. Etwa auf halbem Weg führte der Österreicher ein Flugmanöver durch. Doch dabei klappte eine Schirmseite ein und verfing sich in den Leinen. Der Schirm ließ sich nicht mehr unter Kontrolle bringen.