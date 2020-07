Reifen blockierten in Kurve: Zwei Verletzte bei Kollision in Ötztal-Bahnhof

Ötztal-Bahnhof – In Ötztal-Bahnhof kam es am Donnerstagabend zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 26-jährige Frau fuhr kurz vor 22 Uhr mit ihrem Auto samt Anhänger von der B186 kommend auf der Ötztaler Achstraße, als auf der abschüssigen Fahrbahn nach einer Bremsung in einer Rechtskurve die Vorderreifen blockierten. Das Fahrzeug wurde geradeaus geschoben und prallte frontal gegen das Auto eines entgegenkommenden 34-Jährigen.