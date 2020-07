Kitzbüheler Adler verstärkten sich mit zwei Tirolern für neue Saison

Der Kader des EC Kitzbühel für die kommende Saison in der Alps Hockey League wächst. Neben Dominik Frank, der aus Zell am See in die Gamsstadt gewechselt ist, hütet in der nächsten Saison René Huber den Kasten der Adler. Der 22-Jährige kommt vom HC Innsbruck: „Ich will mich weiterentwickeln und Spielpraxis sammeln. Nach den positiven Gesprächen bin ich sehr happy, dass mir die Verantwortlichen rund um Trainer Charles Franzen das nötige Vertrauen ausgesprochen haben“, sagte Huber, der schon in der Saison 2018/2019 bei den Adlern für vier Spiele aushalf: „Das waren meine ersten Profi-Spiele und eine tolle Erfahrung.“ In Kitzbühel erwartet ihn ein sportlicher Wettstreit mit Dominik Frank um die Einser-Position im Tor: „Ich erwarte mir ein hartes Duell und dass wir uns in jedem Training und jedem Spiel pushen und hoffentlich somit dem Team helfen können.“