Autos, Mülleimer und Blumentöpfe beschädigt: Mann in Wörgl angezeigt

Wörgl – In der Nacht auf Freitag wurden in Wörgl mindestens zwei Autos, mehrere Mülleimer, Blumentröge, Blumentöpfe sowie ein Werbeaufsteller beschädigt. Zeugen konnten beobachten, wie ein Verdächtiger zwischen 4 und 4.20 Uhr am Werk war und verständigten die Polizei.