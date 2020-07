Mattersburg fehlt für Budget laut Vorstand Deischler „noch einiges"

Mattersburg – Dem in schwere finanzielle Probleme geratenen Bundesligisten SV Mattersburg fehlt laut Langzeitfunktionär Hans-Georg Deischler "einiges" für ein Budget. Wie der nach dem Rückzug von Langzeitpräsident Martin Pucher als Vorsitzender des Vorstands agierende Deischler gegenüber der Krone anmerkte, tappt der Verein selbst mit Blick auf die Finanzen im Dunklen.

"Wir konnten uns zwar ein Bild machen", meinte Deischler. "Aber noch ist nicht abzusehen, in welche Richtung es für uns weitergeht." Die Bundesliga will bis Freitag Klarheit über die Situation bei den Burgenländern haben. Präsident und Bankenchef Pucher ist von seinem Amt zurückgetreten, nachdem der Finanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg am 15. Juli aufgeflogen war.