Vereinter Kampf für wolfsfreie Almen in Tirol

Innsbruck – Das Thema Wolf aus den Gemeinden ins Land, in den Bund und bis an die Schaltstellen der Europäischen Union tragen – das ist das Ziel eines Vereins, den die Initiatoren gestern der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Der „Verein zum Schutz und Erhalt der Land- und Almwirtschaft in Tirol“ will aufklären, vernetzen und branchenübergreifend auf die Gefahren aufmerksam machen, die eine Rückkehr des Wolfes für die Almwirtschaft mit sich bringt. Dass dabei die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und der Gemeindeverband ebenso wie das Forum Land mit an Bord sind, bezeichnet Vereinsobmann und Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer NR Josef Hechenberger als Schulterschluss wichtiger Partner für ein wichtiges Anliegen. Erreicht werden soll letztlich eine Diskussion über den Schutzstatus des Wolfs auf EU-Ebene und die Schaffung einer Möglichkeit, den Beutegreifer zu schießen. „Tirol ist umzingelt von Wölfen. Es muss aber nicht jedes Tier überall vorkommen. Egal wie viele – ob einer, fünf oder zehn: Problemwölfe in Tirol gehören entnommen“, fordert Hechenberger.