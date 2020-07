Nach Krisengipfel: "Task Force" soll Swarovski-Kahlschlag managen

Wattens – Eine "Task Force" aus Land Tirol, AMS, der Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft (amg Tirol), dem Swarovski-Konzern und dem Betriebsrat soll in den nächsten 14 Tagen Maßnahmen ausloten, wie der Abbau von heuer insgesamt rund 1200 Swarovski-Beschäftigten möglichst sozial verträglich abgewickelt werden kann. Das gaben heute Landeshauptmann Günther Platter und Swarovski-Konzernchef Robert Buchbauer nach dem Krisengipfel mit den Sozialpartnern und dem AMS bekannt.

In den kommenden zwei Wochen soll demnach ein "abgestufter Plan" ausgearbeitet werden. Dabei werde beispielsweise herausgefiltert, welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen zu welchem Zeitpunkt freigesetzt werden, um für Sie möglichst sozial verträgliche Lösungen auszuarbeiten, erklärte AMS-Chef Anton Kern. Die Palette an möglichen Unterstützungsmaßnahmen reiche von Bildungskarenz über Altersteilzeitvereinbarungen bis hin zu Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Sozialplan und der Unternehmensstiftung. Ziel sei "ein Abbau in Schritten".