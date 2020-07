53-Jähriger zog sich bei Holzarbeiten in Osttirol schwere Handverletzung zu

Hopfgarten im Defereggen – Beim Holzschneiden in seiner Werkstätte hat sich am Freitagnachmittag in Osttirol ein 53-Jähriger schwer verletzt. Der Einheimische war mit seiner Hand am Sägeblatt gestreift, als er ein Restholzstück vom Schneidetisch entfernen wollte. Ein Rettungshubschrauber musste den Mann in die Innsbrucker Klinik fliegen. (TT.com)