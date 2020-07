Götzens – Rasch unter Kontrolle bringen konnte die Feuerwehr Götzens am Freitag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen. Alle Personen konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. (TT.com)