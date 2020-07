Tierskelette belegen Lebendtiertransporte in Tirol ab Spätbronzezeit

Wien – In Tirol waren die Bergarbeiter-Orte schon in der Bronze- und Eisenzeit wirtschaftlich gut organisiert: Sie ließen sich Schweine und später Rinder als Lebendvieh bringen und schlachteten diese professionell, oder bekamen handlichere Rippenstücke geliefert, berichten Forscher aus Wien und Innsbruck. Das zeigen Tierknochen-Funde aus Schwaz-Brixlegg, erklären sie im Fachmagazin Archaeofauna.

Ein Team um Konstantina Saliari vom Naturhistorischen Museum (NHM) Wien und Gert Goldenberg vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck inspizierte Tierknochen von drei Fundstellen in Schwaz-Brixlegg in Tirol (Weißer Schrofen, Rotholz und Bauernzeche). Sie verrieten ihnen von der Lebens- und Ernährungsweise der Bergarbeiter in der Spätbronzezeit und Frühen Eisenzeit, die dort vor 3300 bis 2450 Jahren Kupfer abbauten.