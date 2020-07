Biss von "Brasiliens berühmtester Kobra": Tierhändlerring enttarnt

Nach offiziellen Angaben wurde der 22-Jährige am 7. Juli in der Hauptstadt Brasilia von dem Tier in seiner Wohnung gebissen. Der Student verbrachte daraufhin sechs Tage im Krankenhaus, Ärzte mussten das seltene Gegenmittel extra aus Sao Paulo besorgen. Die Frage, wie die eigentlich in Asien beheimatete Monokelkobra in den Besitz des Studenten kam, führte zu weitreichenden Ermittlungen der Polizei.